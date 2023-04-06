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Космонавт Олег Артемьев показал Байкал из космоса

Космонавт Олег Артемьев показал Байкал из космоса
Происшествия,  Фото:Олег Артемьев
«Байкальчик. Красавчик», - сказал он

Космонавт Олег Артемьев опубликовал на своём канале видео Байкала, снятого из космоса. Такой вид открылся с международной космической станции (МКС). Увиденное привело в восторг космонавта, о чём он сказал на видео, не скрывая эмоций.

- Байкал. Байкальчик. Красавчик. Там друзья мои сейчас, - сказал Олег Артемьев.



Космонавты не раз показывали Байкал из космоса. Каждое такое фото или видео всегда получает массу восторженных откликов пользователей со всего мира.

В марте «Роскосмос» начал проект по публикации космических снимков объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый пост посвятили как раз озеру Байкал

В декабре 2020-го Роскосмос опубликовал фото зимнего Байкала.

Ранее появились фотографии озера Байкал, сделанные в середине января 2020 года с российских спутников «Метеор-М» (они предназначены для глобального наблюдения атмосферы и подстилающей поверхности Земли).

Летом 2020 года российский космонавт Иван Вагнер поделился снимком рассвета над Байкалом

А фотографии озера от Олега Артемьева пользователи сравнивали с «улыбкой на лице Земли».

Также ранее космонавты делали фото весеннего Байкала, где видно трескающийся лёд.

Справка:

Олег Артемьев – 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира.

Совершил три космических полёта: первый на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в марте-октябре 2018 года, третий полёт - на ТПК «Союз МС-21» с марта по сентябрь 2022 года к МКС в качестве командира корабля. Общая продолжительность полётов составила 560 суток 18 часов 6 минут. Совершил пять выходов в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила более 34 часов.

До поступления в отряд космонавтов работал инженером-испытателем в РКК «Энергия». Участник 14 и 105-суточных подготовительных экспериментов по программе «МАРС-500», имитирующих полёт на Марс.

Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2016). Почётный гражданин городов Байконур, Гагарин и Снежинск.

Байкал космос космонавт

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