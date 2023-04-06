Космонавт Олег Артемьев показал Байкал из космоса





Космонавт Олег Артемьев опубликовал на своём канале видео Байкала, снятого из космоса. Такой вид открылся с международной космической станции (МКС). Увиденное привело в восторг космонавта, о чём он сказал на видео, не скрывая эмоций.- Байкал. Байкальчик. Красавчик. Там друзья мои сейчас, - сказал Олег Артемьев.