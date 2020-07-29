Рассвет над Байкалом сняли из космоса

Пользователи признаются, что и не думали, насколько Байкал большой
Российский космонавт Иван Вагнер поделился снимком Байкала, сделанным с орбиты МКС. Космонавт запечатлел рассвет над Байкалом.
«Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре – Малый исследовательский модуль, который еще называется «Рассвет», поэтому на фото «Рассвет» пролетает над Байкалом на рассвете», - подписал Вагнер снимок в Instagram.
Он также напомнил своим подписчикам, что озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самое крупное по запасам пресной воды.
- Он настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС, только издалека и в боковой иллюминатор. Озеро со всех сторон окружено горными хребтами и сопками, что дает ему свое очарование, - поделился Иван Вагнер.
Космонавт добавил: «Тот, кто однажды побывал на Байкале, всегда будет вспоминать эти места с восторгом!»
Пост получил более 2,7 тысячи «лайков», а также множество комментариев. Отмечаются в них и жители Бурятии и Иркутской области. «Живу на Байкале. Фото просто супер! Жаль, что из-за облаков не видно острова и реки Селенги», «Привет с Ольхона», - пишут пользователи.
Жители других регионов признаются, что впечатлены. «Какой он большой», «Ого! Какое оно на самом деле большое!» - оставляют они комментарии.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной Роскосмос опубликовал в Instagram снимок метанового пузыря подо льдом Байкала.
Фотографиями Байкала космонавты делятся весьма часто. Зимой пользователей восхитил зимний Байкал. Ряд фотографий с высоты МКС представил космонавт Олег Артемьев. Весной 2018 года пользователи Сети сравнили фотографию озера с «улыбкой на лице Земли». Также космонавты делали фото весеннего Байкала, где видно трескающийся лёд, а также представляли видео одного дня озера, если смотреть с орбиты Земли. Снимок Байкала публиковало и Европейское космическое агентство.
Справка:
Иван Вагнер родился 10 июля 1985 года в Североонежске Архангельской области. Окончил факультет авиа и ракетостроения Балтийского государственного технического университета в Санкт-Петербурге. С ноября 2008 года работал в городе Королёв инженером главной оперативной группы управления в ОАО РКК «Энергия». В феврале 2009 года был назначен помощником руководителя полётами российского сегмента международной космической станции.
Вступил в отряд космонавтов в 2010 году. Стартовал в апреле 2020 года с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженера экипажа международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-62/63. В настоящее время находится в космическом полёте.
Рассвет над Байкалом сняли из космоса
Общество, Фото:
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