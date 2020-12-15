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Зимний Байкал сфотографировали из космоса

Зимний Байкал сфотографировали из космоса
Общество,  Фото:Роскосмос
Пользователи со всей страны благодарят космонавтов за снимки

Зимний Байкал вновь сняли из космоса. Красивые снимки озера опубликовали в аккаунте «Роскосмоса».

- Байкал зимой — это космос. Самое глубокое озеро в мире, Байкал, живописнее всего в феврале и марте — в этот период можно увидеть прочный, раскрашенный всеми оттенками синего лёд. Многие мечтают увидеть Байкал своими глазами, а космонавты «Роскосмоса» любуются зимней сказкой с борта МКС. Листаем и вдохновляемся на зимнее путешествие, - говорится в сообщении Роскосмоса.



Пользователи восхитились фотографиями – «С космоса круто, а стоять на этом льду ещё круче», «Не будем забывать, что Байкал не просто озеро. Это часть огромнейшего разлома земной коры. И в недалёком будущем этот разлом даст о себе знать самым драматичным образом. Возможно, на месте самого большого озера появится море. Спасибо космонавтам за фото! Как прекрасна наша планета», «Байкал - это Вселенная», «Очень красиво», «Был там как раз зимой, лёт просто нереальной красоты».

Байкал снимали только в этом году несколько раз. В феврале Роскосмос опубликовал на своём сайте фотографии озера Байкал, сделанные из космоса в середине января 2020 года. Снимки были сделаны с российских спутников «Метеор-М», которые предназначены для глобального наблюдения атмосферы и подстилающей поверхности Земли.

Весной 2020 года «Роскосмос» опубликовал на своей странице в Instagram снимок метанового пузыря подо льдом Байкала. Снимок сделал российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Летом 2020 года российский космонавт Иван Вагнер поделился снимком Байкала, сделанным с орбиты МКС. Космонавт запечатлел рассвет над озером.

Также фотографии Байкала, сделанные из космоса, ранее показывали уже неоднократно. Ряд фотографий с высоты МКС представил космонавт Олег Артемьев. Тогда пользователи Сети сравнили фотографию озера с «улыбкой на лице Земли».

Космонавты делали фото весеннего Байкала, где видно трескающийся лёд.

Снимок Байкала публиковало и Европейское космическое агентство.

В 2016 году космонавты запечатлели виды озера Байкал и ландшафта Бурятии. Всего за несколько часов снимок обрёл большую популярность среди россиян.


Байкал космос
 
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