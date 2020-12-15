Зимний Байкал сфотографировали из космоса

- Байкал зимой — это космос. Самое глубокое озеро в мире, Байкал, живописнее всего в феврале и марте — в этот период можно увидеть прочный, раскрашенный всеми оттенками синего лёд. Многие мечтают увидеть Байкал своими глазами, а космонавты «Роскосмоса» любуются зимней сказкой с борта МКС. Листаем и вдохновляемся на зимнее путешествие, - говорится в сообщении Роскосмоса.













