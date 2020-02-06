Роскосмос показал снимки Байкала со спутников

Космические аппараты «Метеор-М» сняли Байкал
Роскосмос опубликовал на своём сайте новые фотографии озера Байкал, сделанные из космоса в середине января.
Снимки сделаны с российских спутников «Метеор-М», которые предназначены для глобального наблюдения атмосферы и подстилающей поверхности Земли. Эти спутники дают систематическую гидрометеорологическую и гелиогеофизическую информацию в планетарном масштабе.
Снимки Байкала, сделанные из космоса, ранее показывали уже неоднократно
. Ряд фотографий с высоты МКС представил космонавт Олег Артемьев. Весной 2018 года пользователи Сети сравнили фотографию озера с «улыбкой на лице Земли»
. Также космонавты делали фото весеннего Байкала
, где видно трескающийся лёд, а также представляли видео одного дня озера
, если смотреть с орбиты Земли. Снимок Байкала публиковало и Европейское космическое агентство
.
Космические аппараты «Метеор-М» сняли Байкал
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