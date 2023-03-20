«Роскосмос» опубликовал снимок Байкала с орбиты

Озеро снял спутник «Метеор-М»

«Роскосмос» начал проект по публикации космических снимков объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«И первый пост посвящен озеру Байкал, - сообщили в корпорации. - «Метеор-М» заснял вытекающую из озера Ангару и выше- Братское водохранилище. В центральной части озера виден крупнейший остров Ольхон, а вверху справа — начало горных хребтов Забайкалья».

В телеграм-канале «Роскосмоса» также рассказали, что озеро располагается в глубинном разломе земной коры, получившем название Байкальской рифтовой зоны. Наибольшая глубина достигает 1642 м, что делает Байкал самым глубоким озером планеты. Поэтому, несмотря на то что по площади водного зеркала Байкал является лишь 7-й (длина 636 км, ширина до 79 км), — это крупнейший природный резервуар пресной воды в мире. Воды в нем больше, чем в Великих озёрах Северной Америки вместе взятых.

Из-за большой глубины вода в озере холодная, температура приповерхностных слоев даже лето не поднимается выше 8-9 градусов. Поэтому испарения ее незначительны, большую часть времени небо над Байкалом чистое. В итоге солнечных дней в районе Байкала бывает больше, чем на черноморских курортах.