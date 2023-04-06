В центре Иркутска ночью горело кафе













В ночь на 6 апреля в центре Иркутска произошёл пожар. В 1:56 в пожарную часть поступило сообщение о том, что на улице Партизанская горит кафе.На момент прибытия пожарных огонь с кафе распространялся на пристроенный к нему магазин. Существовала угроза для соседних зданий.- Пожар начался в одноэтажном здании кафе с многочисленными деревянными перегородками внутри. Тушение осложнялось наличием многочисленных пристроев, обшитых металлом, с горючим пенопластом. Чтобы обнаружить и ликвидировать очаги, вскрывали обшивку строений. Было эвакуировано три пропановых баллона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Самостоятельно эвакуировались два человека. Пострадавших нет.В 3:15 пожар был потушен. Повреждена крыша кафе и магазина на площади 180 кв.м. Соседний жилой дом спасён от огня.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.