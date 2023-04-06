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В центре Иркутска ночью горело кафе

В центре Иркутска ночью горело кафе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Существовала угроза распространения огня на соседние здания

В ночь на 6 апреля в центре Иркутска произошёл пожар. В 1:56 в пожарную часть поступило сообщение о том, что на улице Партизанская горит кафе.

На момент прибытия пожарных огонь с кафе распространялся на пристроенный к нему магазин. Существовала угроза для соседних зданий.


- Пожар начался в одноэтажном здании кафе с многочисленными деревянными перегородками внутри. Тушение осложнялось наличием многочисленных пристроев, обшитых металлом, с горючим пенопластом. Чтобы обнаружить и ликвидировать очаги, вскрывали обшивку строений. Было эвакуировано три пропановых баллона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Самостоятельно эвакуировались два человека. Пострадавших нет.


В 3:15 пожар был потушен. Повреждена крыша кафе и магазина на площади 180 кв.м. Соседний жилой дом спасён от огня.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

пожар

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