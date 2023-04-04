04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался

В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности

В Иволгинском районе Бурятии суд огласил решение по делу о гибели женщины, которую насмерть загрызли собаки. Перед судом предстал 49-летний владелец животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в пригородном селе Хойтобэе в октябре 2022 года. Местный житель держал во дворе трёх крупных беспородных собак: две жили в вольере, третья – на цепи.

Однако из-за плохого запора на двери вольера и слабых звеньев цепи собаки не раз срывались и свободно бегали по двору. При этом у всех был агрессивный характер.

20 октября в гости к мужчине приехала его 64-летняя родственница.

- Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения. Ночью 23 октября она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера и с цепи, напали на неё и причинили зубами множество ран. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.


Суд признал владельца собак виновным по статье УК «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Отметим, ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Если же эти запреты будут нарушаться, осуждённому могут заменить наказание принудительными работами или лишением свободы.


собаки причинение смерти по неосторожности

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
Происшествия, 04.04.2023
В лесах запрещено разводить костры
В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался
В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался
Происшествия, 04.04.2023
Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности
В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»
В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»
Происшествия, 04.04.2023
На месте наблюдается густой чёрный дым
В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал
В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал
Происшествия, 04.04.2023
У молодого человека, как оказалось, нет водительских прав
В Иркутской области будут судить браконьеров, убивших косуль
В Иркутской области будут судить браконьеров, убивших косуль
Происшествия, 04.04.2023
Они незаконно охотились вблизи посёлка Усть-Ордынский
В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»
В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»
Происшествия, 04.04.2023
Травмы получила 10-летняя девочка
В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину
В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину
Происшествия, 04.04.2023
Пенсионерка погибла в результате нападения двух собак
В Иркутске возбудили уголовное дело о хищении свыше 34 млн рублей
В Иркутске возбудили уголовное дело о хищении свыше 34 млн рублей
Происшествия, 04.04.2023
Деньги выделялись на строительство объекта железнодорожной инфраструктуры
В Бурятии ребёнок умер от менингита
В Бурятии ребёнок умер от менингита
Происшествия, 04.04.2023
При такой болезни в тяжёлой форме счёт идёт буквально на минуты
При строительстве нового терминала аэропорта Улан-Удэ порвали кабель
При строительстве нового терминала аэропорта Улан-Удэ порвали кабель
Происшествия, 04.04.2023

«Рабочий процесс», - прокомментировал директор­­


Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^