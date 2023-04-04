В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался

В Иволгинском районе Бурятии суд огласил решение по делу о гибели женщины, которую насмерть загрызли собаки. Перед судом предстал 49-летний владелец животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в пригородном селе Хойтобэе в октябре 2022 года. Местный житель держал во дворе трёх крупных беспородных собак: две жили в вольере, третья – на цепи.
Однако из-за плохого запора на двери вольера и слабых звеньев цепи собаки не раз срывались и свободно бегали по двору. При этом у всех был агрессивный характер.
20 октября в гости к мужчине приехала его 64-летняя родственница.
- Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения. Ночью 23 октября она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера и с цепи, напали на неё и причинили зубами множество ран. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Суд признал владельца собак виновным по статье УК «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.
Отметим, ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Если же эти запреты будут нарушаться, осуждённому могут заменить наказание принудительными работами или лишением свободы.