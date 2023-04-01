У жительницы Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду

«Тойота Королла Филдер» куплена в браке



Жительница Еравнинского района Бурятии признана виновной по ст.264.1 ч.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение». Ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.



При этом автомобиль марки «Тойота Королла Филдер», которым будучи в состоянии алкогольного опьянения управляла сельчанка, был конфискован в доход государства.



Всё случилось 16 декабря 2022 года. Женщина, выпив с подругами пива, выехала из села Ширинга в село Гунда, и нарушительницу задержали сотрудники ДПС.



- То обстоятельство, что автомобиль, которым управляла гражданка П., являлся совместной собственностью супругов, так как был приобретён в браке, суд не посчитал препятствием для его конфискации, поскольку в соответствии с семейным законодательством, супруг гражданки П. не лишён возможности обращения в порядке гражданского судопроизводства с иском об определении его доли в совместном имуществе супругов, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.



Приговор суда вступил в законную силу.

