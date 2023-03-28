В Иркутской области конекрада вычислили с помощью кассового чека









Выяснилось, что преступника выдал кассовый чек, который он выронил на месте преступления.



- Немало времени понадобилось оперативникам, чтобы установить лицо совершившее преступление. На след вывел кассовый чек, который злоумышленник обронил на месте преступления. Был проведён ряд оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым, удалось установить местонахождение подозреваемого, задержать его и вернуть домашних животных собственнику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Выяснилось, что преступника выдал кассовый чек, который он выронил на месте преступления.- Немало времени понадобилось оперативникам, чтобы установить лицо совершившее преступление. На след вывел кассовый чек, который злоумышленник обронил на месте преступления. Был проведён ряд оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым, удалось установить местонахождение подозреваемого, задержать его и вернуть домашних животных собственнику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Осенью 2022 года в деревне Усть-Укыр в Боханском районе Иркутской области с фермы украли коней. Накануне, 27 марта, полицейским удалось задержать подозреваемого.Им оказался 29-летний уроженец Усольского района. Установлено, что мужчина украл с фермы трёх коней общей стоимостью 180 тысяч рублей. Также он незаконно проник в здание водокачки, откуда стащил седло и узду (на сумму 15 тысяч рублей).