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В Иркутской области конекрада вычислили с помощью кассового чека

В Иркутской области конекрада вычислили с помощью кассового чека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вор выронил улику на месте преступления

Осенью 2022 года в деревне Усть-Укыр в Боханском районе Иркутской области с фермы украли коней. Накануне, 27 марта, полицейским удалось задержать подозреваемого.

Им оказался 29-летний уроженец Усольского района. Установлено, что мужчина украл с фермы трёх коней общей стоимостью 180 тысяч рублей. Также он незаконно проник в здание водокачки, откуда стащил седло и узду (на сумму 15 тысяч рублей).

 

Выяснилось, что преступника выдал кассовый чек, который он выронил на месте преступления.

- Немало времени понадобилось оперативникам, чтобы установить лицо совершившее преступление. На след вывел кассовый чек, который злоумышленник обронил на месте преступления. Был проведён ряд оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым, удалось установить местонахождение подозреваемого, задержать его и вернуть домашних животных собственнику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

кража

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