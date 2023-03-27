В Бурятии рассказали о состоянии 6-летней девочки, сорвавшейся со скалы

Стало известно, как чувствует себя шестилетняя жительница Закаменска, которая получила тяжёлые травмы, упав со скалы. По словам отца девочки, её состояние улучшилось. Ребёнка, которого ночью 26 марта экстренно доставили в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ, перевели в общую палату.
Мужчина рассказал: 25 марта около 18:00 его дочки пошли гулять с собакой. Родители наблюдал за детьми из окна.
- В какой-то момент потеряли их из вида. Пошёл искать. Прямо за домом есть скалистая местность. Минут через пять супруге позвонила «скорая», рассказали о случившемся, – поделился отец пострадавшей.
Врачей, как выяснилось, вызвала соседка. Мужчина сразу же побежал на место происшествия.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» ранее пояснили, что семья, в которой воспитывается девочка, благополучная и на учёте не состоит.
Ребёнка после госпитализации в ЦРБ осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод маленькой пациентки в ДРКБ.
Ребёнка после госпитализации в ЦРБ осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод маленькой пациентки в ДРКБ.