Стали известны подробности падения шестилетней девочки со скалы Бурятии





В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что семья, в которой воспитывается девочка, благополучная и на учёте не состоит.



Ребёнка осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод маленькой пациентки в ДРКБ в Улан-Удэ. Её доставили в столицу Бурятии минувшей ночью.

