Стали известны подробности падения шестилетней девочки со скалы Бурятии

Несчастный случай произошёл накануне вечером в Закаменском районе. Шестилетняя девочка сорвалась со скалы высотой около семи метров и получила многочисленные травмы головы, сообщили ранее в вайбер-группе «Закамна-инфо.24/7».
Как стало известно «Байкал-Daily», девочка пошла со старшей сестрой выгуливать собаку. На окраине Закаменска она поскользнулась на пригорке и упала.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что семья, в которой воспитывается девочка, благополучная и на учёте не состоит.
Ребёнка осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод маленькой пациентки в ДРКБ в Улан-Удэ. Её доставили в столицу Бурятии минувшей ночью.
Ребёнка осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод маленькой пациентки в ДРКБ в Улан-Удэ. Её доставили в столицу Бурятии минувшей ночью.