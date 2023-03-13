В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом

Из-за этого владелица квартиры не могла выйти в подъезд



55-летний улан-удэнец задержан за убийство 34-летнего приятеля. Убийцу нашли, когда он зачем-то подпер трупом дверь чужой квартиры в подъезде.



Труп обнаружили вечером 9 марта в подъезде многоквартирного дома на улице Ключевская.



- По данным следствия, 8 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в своей квартире с двумя приятелями. Вечером на фоне алкогольного опьянения у него с одним из собутыльников произошла ссора, в ходе которой хозяин схватил нож и нанёс им несколько ударов гостю по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Второй собутыльник испугался и убежал. Следующим вечером обвиняемый отволок тело в подъезд и оставил у соседней квартиры, подперев им дверь. Из-за этого позже проживающая там женщина не смогла выйти. Она попросила другого соседа проверить, что мешает дверям. Вместе они обнаружили покойного и позвонили сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Убийцу задержали у него в квартире, куда вели следы волочения. На трупе нашли колото-резаные ранения в области ключицы, лица и бедра



Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

