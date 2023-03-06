Против него возбудили уголовное дело
Этот инцидент произошёл в столице Бурятии 27 февраля. В местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ» рассказали, что неизвестный мужчина занимался самоудовлетворением прямо на глазах у других людей.
Очевидцы запечатлели незнакомца, приспустившего штаны, около школы на ПВЗ. Тот, никого не стесняясь, решил «расслабиться». В это время домой как раз возвращались дети, которые учатся в первую смену.
После того, как видео появилось в Сети, 76-летнего (по уточнённым данным) мужчину задержали. А неделю спустя стало известно, что его заключили под стражу. Всё это время велась доследственная проверка. Благодаря ей удалось установить личность пенсионера и пострадавших от его действий несовершеннолетних.
Как сообщили в СУ СКР по Бурятии, обвиняемый занимался бродяжничеством и в последнее время проживал в вагончике на территории строящегося объекта неподалёку от СОШ. Днём 27 февраля он выпил и пришёл к зданию образовательного учреждения на улице Буйко, где всё и случилось.
После мужчина скрылся с места происшествия. Задержал его участковый полицейский на ближайшей остановке. Против пенсионера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия в отношении двух и более лиц»).
Обвиняемый уже дал подробные показания и признал свою вину. На основании доказательств, собранных в ходе первоначальных следственных действий, ему предъявили обвинение.
- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, – подчеркнули в следкоме.
Пожилого улан-удэнца, удовлетворявшего себя около школы, отправили под стражу
Происшествия, Фото:
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