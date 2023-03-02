При виде патрульного автомобиля мужчина занервничал и ускорил шаг
На днях в городе Зима Иркутской области полицейского привлёк мужчина с пакетом в руках. При виде патрульного автомобиля он заметно занервничал и ускорил шаг. Когда сотрудник МВД направился в его сторону, молодой человек побежал, а находящийся при нём пакет перебросил через забор частного дома.
Однако скрыться ему всё же не удалось.
- Задержанный пояснил, что в выброшенном им пакете находится конопля, которую он собрал для собственных целей. Как показала экспертиза, в изъятом с места происшествия пакете находится марихуана общим весом около 200 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотических средств».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на железнодорожной станции Черемхово транспортные полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны весом около килограмма.
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Происшествия, Фото:
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