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Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны

Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Полицейские заметили у мужчины подозрительный пакет

В ходе рейда транспортные полицейские на железнодорожной станции Черемхово Иркутской области задержали 30-летнего местного жителя. При себе у него оказался пакет с наркотическим веществом весом около килограмма.

- Экспертиза показала, что в пакете марихуана. Мужчина пояснил, что изъятое наркотическое средство собрал на поле около посёлка Каменный карьер, города Черемхово для собственного употребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


наркотики Иркутская область

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