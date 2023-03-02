Полицейские заметили у мужчины подозрительный пакет
В ходе рейда транспортные полицейские на железнодорожной станции Черемхово Иркутской области задержали 30-летнего местного жителя. При себе у него оказался пакет с наркотическим веществом весом около килограмма.
- Экспертиза показала, что в пакете марихуана. Мужчина пояснил, что изъятое наркотическое средство собрал на поле около посёлка Каменный карьер, города Черемхово для собственного употребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Происшествия, Фото:
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