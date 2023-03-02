Он заподозрил в разговоре неладное
Мошенники под разными предлогами заставили иркутянку взять кредит ещё на 700 тысяч рублей и отправить деньги на указанные счета. По дороге в банк, женщина поддерживала разговор с преступниками, а их подозрительную беседу услышал таксист.
В какой-то момент он понял, что пенсионерку пытаются обмануть, отказался выполнять закал и отвёз её в ближайший отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как рассказала пострадавшая, собеседник представился сотрудниками банка и сообщил якобы о попытке неизвестными оформить кредит на её имя, а для сохранности денег потребовали перевести сумму на «безопасный счёт».
В настоящий момент руководством МУ МВД России «Иркутское» решается вопрос о поощрении бдительного гражданина.
В Иркутске таксист уберёг пенсионерку от телефонных мошенников
Происшествия, Фото:
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