В Иркутской области возбуждено дело по факту столкновения хивуса и квадроцикла

В Иркутской области по результатам проведения доследственной проверки по факту столкновения маломерного судна «Хивус-6» и квадроцикла возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным следствия, 14 февраля около 14 часов 30 минут в посёлке Листвянка на льду Байкала столкнулись хивус и квадроцикл. В результате происшествия пассажиру квадроцикла причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.