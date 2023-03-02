02 марта

01 марта

Популярное

В Иркутской области возбуждено дело по факту столкновения хивуса и квадроцикла

В Иркутской области возбуждено дело по факту столкновения хивуса и квадроцикла
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
В результате происшествия пострадал пассажир квадроцикла

В Иркутской области по результатам проведения доследственной проверки по факту столкновения маломерного судна «Хивус-6» и квадроцикла возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия, 14 февраля около 14 часов 30 минут в посёлке Листвянка на льду Байкала столкнулись хивус и квадроцикл. В результате происшествия пассажиру квадроцикла причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.


- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.


Иркутская область Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области возбуждено дело по факту столкновения хивуса и квадроцикла
В Иркутской области возбуждено дело по факту столкновения хивуса и квадроцикла
Происшествия, 02.03.2023
В результате происшествия пострадал пассажир квадроцикла
На Байкале в Бурятии автомобиль застрял в трещине
На Байкале в Бурятии автомобиль застрял в трещине
Происшествия, 01.03.2023
Водитель и пассажир смогли выбраться самостоятельно 
В селе Бурятии произошёл выход наледных вод
В селе Бурятии произошёл выход наледных вод
Происшествия, 01.03.2023
Работы по недопущению затопления завершились 28 февраля
Аферист шантажировал улан-удэнца распространением личных фото
Аферист шантажировал улан-удэнца распространением личных фото
Происшествия, 01.03.2023
Мужчина для сохранности своих данных перевёл мошеннику 55 тысяч рублей
В Улан-Удэ сын зарезал свою мать и продолжил пить
В Улан-Удэ сын зарезал свою мать и продолжил пить
Происшествия, 01.03.2023
Тело пенсионерки нашёл знакомый на следующий день 
В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
Происшествия, 01.03.2023
Мужчина прятал наркотики в металлическом баке
Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Происшествия, 01.03.2023
Из-за них дети даже боятся возвращаться домой

Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Происшествия, 01.03.2023
Чтобы получить выплату, владелице коров пришлось обратиться в суд
В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
Происшествия, 01.03.2023
Охотники установили опасные металлические петли
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
Происшествия, 01.03.2023
Сумма ущерба составила около миллиона рублей
В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира
В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира
Происшествия, 01.03.2023
Пассажир получил перелом и травмы позвоночника 
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
Происшествия, 01.03.2023
У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^