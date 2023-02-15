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На Байкале столкнулись судно на воздушной подушке и квадроцикл

На Байкале столкнулись судно на воздушной подушке и квадроцикл
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения квадроцикла и судна на воздушной подушке «Хивус» на льду озера Байкал. Инцидент произошёл 14 февраля около 16 часов в районе посёлка Листвянка в Иркутской области.

- По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение водителем квадроцикла правил дорожного движения, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир квадроцикла. «В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет», - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января на Байкале дотла сгорело судно на воздушной подушке.

Байкал ДТП квадроциклы

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