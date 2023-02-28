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В Иркутске на пожаре погиб мужчина и его четырёхлетний сын

В Иркутске на пожаре погиб мужчина и его четырёхлетний сын
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Трагический случай произошёл ночью

Ночью 28 февраля горел жилой дом в Иркутске по улице Лесогорская. На месте происшествия были обнаружены погибшие - 39-летний мужчина и его четырёхлетний сын.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».


- Кроме того, в больницу с ожогами доставлен мужчина, который пострадал во время спасения других членов семьи, проживающих в указанном доме. Известно, что в семье воспитывается ещё четверо детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время на месте работают специалисты пожаротехнической лаборатории, следователи СК и криминалисты. Выясняется причина возгорания. По предварительным данным возникло замыкание электроприборов. Расследование уголовного дела продолжается.




Иркутская область пожар смерть

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