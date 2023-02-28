Женщина предстанет перед судом
В городе Зима Иркутской области предстанет перед судом 54-летняя местная жительница. Ей предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетней».
По версии следствия, в 2022 году опекун, имея на иждивении 16-летнюю опекаемую, намеревалась отвезти девочку в областную больницу для проведения необходимого обследования. Чтобы она не сбежала из дома, женщина приковала подростка цепью к двухъярусной кровати, тем самым ограничив её передвижение.
- Кроме того, она заставила девочку залезть в подполье дома, после чего закрыла крышку, а сверху пододвинула диван, тем самым лишила несовершеннолетнюю возможности выбраться из подполья самостоятельно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Обо всех издёвках девочка рассказала органам опеки. После чего было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно рассматривается в суде.
Женщине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.
В Иркутской области опекун приковывала девочку цепями и запирала в подполье
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина предстанет перед судом
Нарушителей привлекли к ответственности
Нападавший ранее расправился ещё с двумя мужчинами
Женщина успела совершить 44 закладки
Мужчина расправился с постояльцем из ревности
На эти деньги семья планировала поездку за границу
В полицию доставили сразу 8 несовершеннолетних
Движение на Шишковку закрыто
Преступники почти три года незаконно сбывали лес за границу
Ребёнка в их доме обнаружил сотрудник полиции
Полицейские обнаружили в багажнике машины почти два килограмма «травки»
Мужчина совершил ДТП
Мужчины добывали рыбу незаконным орудием
Лесники обнаружили их при патрулировании
До угона хозяин машины предложил девушке покататься по городу