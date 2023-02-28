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В Иркутской области опекун приковывала девочку цепями и запирала в подполье

В Иркутской области опекун приковывала девочку цепями и запирала в подполье
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина предстанет перед судом

В городе Зима Иркутской области предстанет перед судом 54-летняя местная жительница. Ей предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетней».

По версии следствия, в 2022 году опекун, имея на иждивении 16-летнюю опекаемую, намеревалась отвезти девочку в областную больницу для проведения необходимого обследования. Чтобы она не сбежала из дома, женщина приковала подростка цепью к двухъярусной кровати, тем самым ограничив её передвижение.

- Кроме того, она заставила девочку залезть в подполье дома, после чего закрыла крышку, а сверху пододвинула диван, тем самым лишила несовершеннолетнюю возможности выбраться из подполья самостоятельно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Обо всех издёвках девочка рассказала органам опеки. После чего было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно рассматривается в суде.

Женщине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.


Иркутская область

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