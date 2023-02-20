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В ДТП в центре Улан-Удэ пострадал пассажир-подросток

В ДТП в центре Улан-Удэ пострадал пассажир-подросток
Происшествия, 
Столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Ноах»

Сегодня, 20 февраля, около 11:40 в центре Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», выезжая с улицы Фрунзе, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ноах». После чего последняя совершает столкновение с автомобилем Хонда ХРВ.

- В результате ДТП у 17-летнего пассажира «Тойота Ноах» диагностированы ушибы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 18 февраля в Прибайкальском районе Бурятии молодой водитель устроил ДТП, в котором погибли два человека - молодые люди 19 и 17 лет. 26-летний водитель не пострадал 


ДТП

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