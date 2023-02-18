В Бурятии в страшном ДПТ погибли подросток и 19-летний парень

Жуткая авария случилась ночью
Сегодня ночью в Прибайкальском районе Бурятии молодой водитель попал в ДТП.
20-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя по улице Ленина села Турунтаево не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Судя по фото, машину буквально прошило ограждением.
- В результате ДТП скончались два пассажира транспортного средства: молодые люди 19 и 17 лет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
У водителя стаж вождения один год, отметили в Госавтоинспекции.
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Происшествия, Фото:
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