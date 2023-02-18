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В Бурятии в страшном ДПТ погибли подросток и 19-летний парень

В Бурятии в страшном ДПТ погибли подросток и 19-летний парень
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Жуткая авария случилась ночью

Сегодня ночью в Прибайкальском районе Бурятии молодой водитель попал в ДТП.

20-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя по улице Ленина села Турунтаево не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Судя по фото, машину буквально прошило ограждением.

- В результате ДТП скончались два пассажира транспортного средства: молодые люди 19 и 17 лет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

У водителя стаж вождения один год, отметили в Госавтоинспекции. 
ДТП смерть

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