Его причиной стал выход наледных вод
В Иволгинском районе Бурятии введён режим повышенной готовности на территории сельских поселений «Оронгойское» и «Нижнеиволгинское». В связи с выходом наледных вод могут попасть в зону возможного подтопления 4 дома в селе Оронгой и в селе Нижняя Иволга.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, угрозы подтопления нет.
- Проводятся работы по выполнению отводного канала в с. Оронгой – 50 метров, в с. Нижняя Иволга – мониторинг обстановки, - пояснили в единой дежурной диспетчерской службе района.
В двух сёлах Бурятии введён режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столкнулись «Тойота» и «УАЗ»
Аферисты используют разные схемы обмана
Женщина забросила ребёнка и пристрастилась к спиртному
Деньги она взяла из кассы магазина
Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности
Наезд произошёл на ПВЗ
Осенью Сергей Хармакшанов вступил в ЧВК «Вагнер»
В аварии пострадали двое детей
У него изъяли 10,5 килограммов марихуаны
Он думал, что останется незамеченным
Пожарный извещатель хозяин квартиры отключил
ДТП произошло на улице Бабушкина
Мальчик отлетел на несколько метров
Введено реверсивное движение
Аварию устроила водитель, не имеющая прав