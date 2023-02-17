В двух сёлах Бурятии введён режим повышенной готовности

Его причиной стал выход наледных вод



В Иволгинском районе Бурятии введён режим повышенной готовности на территории сельских поселений «Оронгойское» и «Нижнеиволгинское». В связи с выходом наледных вод могут попасть в зону возможного подтопления 4 дома в селе Оронгой и в селе Нижняя Иволга.



Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, угрозы подтопления нет.



- Проводятся работы по выполнению отводного канала в с. Оронгой – 50 метров, в с. Нижняя Иволга – мониторинг обстановки, - пояснили в единой дежурной диспетчерской службе района.

