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В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии

В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии
Происшествия, 
Осенью Сергей Хармакшанов вступил в ЧВК «Вагнер»

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 41-летний уроженец Тункинского района Хармакшанов Сергей Дабаевич. О гибели своего земляка сообщила администрация Тункинского района.

Сергей Дабаевич родился 12 июля 1981 года рождения в селе Туран в многодетной семье

В 1997 году окончил девять классов Туранской средней школы. В 2000 году был призван в армию. С декабря 2000 года по май 2002 года проходил срочную службу на территории Северокавказского региона. Награждён медалью «Ветеран боевых действий».

После службы Сергей Хармакшанов работал в должности межевика БТИ, охранником в Тункинской центральной районной больнице, в строительной бригаде в посёлке Самарта Окинского района, кровельщиком на строительстве Кыренского, Аршанского, Баргузинского, Северобайкальского дацанов в Бурятии.

По словам земляков, Сергей Хармакшанов в общении с друзьями и жителями села был вежлив и дружелюбен. Поддерживал хорошие отношения, был отзывчив на оказание посильной помощи.

С декабря 2022 года Сергей Хармакшанов принимал участие в СВО добровольцем, в составе ЧВК «Вагнер». В феврале 2023 года погиб при исполнении поставленной боевой задачи.

У Сергея Дабаевича остались пятеро детей, из которых четверо несовершеннолетние. 

Церемония прощания состоялась сегодня, 17 февраля. 
смерть

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