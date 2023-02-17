В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии

Осенью Сергей Хармакшанов вступил в ЧВК «Вагнер»
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 41-летний уроженец Тункинского района Хармакшанов Сергей Дабаевич. О гибели своего земляка сообщила администрация Тункинского района.
Сергей Дабаевич родился 12 июля 1981 года рождения в селе Туран в многодетной семье
В 1997 году окончил девять классов Туранской средней школы. В 2000 году был призван в армию. С декабря 2000 года по май 2002 года проходил срочную службу на территории Северокавказского региона. Награждён медалью «Ветеран боевых действий».
После службы Сергей Хармакшанов работал в должности межевика БТИ, охранником в Тункинской центральной районной больнице, в строительной бригаде в посёлке Самарта Окинского района, кровельщиком на строительстве Кыренского, Аршанского, Баргузинского, Северобайкальского дацанов в Бурятии.
По словам земляков, Сергей Хармакшанов в общении с друзьями и жителями села был вежлив и дружелюбен. Поддерживал хорошие отношения, был отзывчив на оказание посильной помощи.
С декабря 2022 года Сергей Хармакшанов принимал участие в СВО добровольцем, в составе ЧВК «Вагнер». В феврале 2023 года погиб при исполнении поставленной боевой задачи.
У Сергея Дабаевича остались пятеро детей, из которых четверо несовершеннолетние.
Церемония прощания состоялась сегодня, 17 февраля.
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