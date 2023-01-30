На Байкале сгорело судно на воздушной подушке.

На Байкале в Ольхонском районе Иркутской области полностью сгорел «Хивус» - судно на воздушной подушке.
- Сообщение о возгорании «Хивуса» на берегу в районе Куркутского залива Малого Моря поступило в пожарно-спасательную службу в 10:40. На момент прибытия огнеборцев маломерное судно особой конструкции полностью выгорело. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.
Дознаватели МЧС выяснили, что владелец судна рано утром включил подогрев двигателя. А через некоторое время очевидцы сообщили о пожаре. Огонь быстро охватил сгораемые части судна, и буквально за считанные минуты оно было уничтожено.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Как сообщал «Байкал-Dailу», зимой на «Хивусах» перевозят пассажиров с материка на остров Ольхон и обратно. Также на «Хивусах» проводят экскурсии по Байкалу для туристов.