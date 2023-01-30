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На Байкале сгорело судно на воздушной подушке.

На Байкале сгорело судно на воздушной подушке.
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл после включения подогрева двигателя

На Байкале в Ольхонском районе Иркутской области полностью сгорел «Хивус» - судно на воздушной подушке.

- Сообщение о возгорании «Хивуса» на берегу в районе Куркутского залива Малого Моря поступило в пожарно-спасательную службу в 10:40. На момент прибытия огнеборцев маломерное судно особой конструкции полностью выгорело. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.


Дознаватели МЧС выяснили, что владелец судна рано утром включил подогрев двигателя. А через некоторое время очевидцы сообщили о пожаре. Огонь быстро охватил сгораемые части судна, и буквально за считанные минуты оно было уничтожено.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Как сообщал «Байкал-Dailу», зимой на «Хивусах» перевозят пассажиров с материка на остров Ольхон и обратно. Также на «Хивусах» проводят экскурсии по Байкалу для туристов.
пожар Байкал

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