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В МЧС назвали предварительную причину пожара в кафе в Иркутске

В МЧС назвали предварительную причину пожара в кафе в Иркутске
Происшествия,  Фото:screenshot
Инцидент случился в 130 квартале

Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации мангального оборудования - предварительная причина пожара в здании на улице 3-го Июля в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Специалистами установлено, что система углегасителей в кафе на нижнем этаже была неисправна, в результате искры от разведённых в мангале углей попали в вентиляцию, где произошло воспламенение жировых отложений, и по вентиляции огонь очень быстро распространился на большую площадь.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар случился во вторник, 14 февраля во второй половине дня. В 130 квартале загорелось двухэтажное деревянное здание. Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений

Иркутск МЧС

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