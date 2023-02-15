Инцидент случился в 130 квартале
Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации мангального оборудования - предварительная причина пожара в здании на улице 3-го Июля в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Специалистами установлено, что система углегасителей в кафе на нижнем этаже была неисправна, в результате искры от разведённых в мангале углей попали в вентиляцию, где произошло воспламенение жировых отложений, и по вентиляции огонь очень быстро распространился на большую площадь.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар случился во вторник, 14 февраля во второй половине дня. В 130 квартале загорелось двухэтажное деревянное здание. Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений
В МЧС назвали предварительную причину пожара в кафе в Иркутске
Происшествия, Фото:
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