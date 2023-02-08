Жертвой стала беспородная собачка
44-летний житель Забайкальского края признан виновным в краже по предварительному сговору.
Суд установил, что 1 мая 2022 года в Краснокаменске двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили из будки возле одного из автомобильных кооперативов беспородную молодую собаку. Сразу после этого они убили её и съели животное.
Хозяйке, работающей в кооперативе, причинён ущерб на сумму три тысячи рублей.
Действия мужчин зафиксировала видеокамера, находящаяся рядом автозаправочной станции. В дальнейшем они объяснили свой поступок необходимостью «очиститься» в оздоровительных целях.
- Краснокаменский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Забайкалец убил и съел собаку для «очищения»
Происшествия, Фото:
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