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В Бурятии у матери, потерявшей на пожаре младенца, изъяли остальных детей

В Бурятии у матери, потерявшей на пожаре младенца, изъяли остальных детей
Происшествия,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Мать хотят лишить родительских прав

В селе Тарбагатай в Бурятии после пожара, унёсшего жизнь пятимесячного ребёнка, из семьи изъяли остальных четверых детей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в субботу, 4 февраля. Загорелся дом на улице Партизанская, где жила многодетная семья с пятью детьми.

 
В момент возгорания в доме находились трое несовершеннолетних детей. Двое из них, обнаружив открытый огонь, побежали к соседям и сообщили о возгорании. Дом в результате пожара сгорел полностью. После ликвидации возгорания пожарные нашли тело пятимесячного ребёнка.


- По информации органов опеки и попечительства, четверо детей помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Данная семья не состояла на учёте субъектов системы профилактики как находящаяся в социально опасном положении. Но в связи с тем, что старший сын ранее совершил общественно-опасное деяние и состоял на учёте ПДН ОМВД, данную семью регулярно навещали органы профилактики, - сообщили в администрации Тарбагатайского района.

В последний раз проверку семьи проводили в январе. Мать тогда была трезвой, в доме было чисто, был сделан ремонт.

- Сейчас в отношении матери готовится исковое заявление о лишении родительских прав. Ситуация находится на контроле у главы района, - сообщили представители органов опеки.

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