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В Бурятии из-за ветхой электропроводки горел дом

В Бурятии из-за ветхой электропроводки горел дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
О пожаре сообщил хозяин жилища

Вечером 31 января в селе Кырен Тункинского района Бурятии на улице Аптечная горел частный жилой дом. Пламя обнаружил хозяин дома и позвонил в пожарную охрану.

На момент прибытия пожарных в деревянном жилом доме горела комната.

Огнём оказалось повреждено потолочное перекрытие и стены. Пострадавших нет.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание ветхой электропроводки, которая не выдержала нагрузки на электросеть, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


В этот день в республике произошло несколько пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 30 на 31 горела квартира в четырёхквартирном доме по улице Полевая в селе Кабанск. Увидев огонь, хозяин жилища, его жена и маленький ребёнок эвакуировались через окно. Пострадавших нет.

Утром в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии горел курятник, где в результате пожара погибло 20 пернатых обитателей.
пожар

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