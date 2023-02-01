В Бурятии из-за ветхой электропроводки горел дом

Вечером 31 января в селе Кырен Тункинского района Бурятии на улице Аптечная горел частный жилой дом. Пламя обнаружил хозяин дома и позвонил в пожарную охрану.
На момент прибытия пожарных в деревянном жилом доме горела комната.
Огнём оказалось повреждено потолочное перекрытие и стены. Пострадавших нет.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание ветхой электропроводки, которая не выдержала нагрузки на электросеть, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В этот день в республике произошло несколько пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 30 на 31 горела квартира в четырёхквартирном доме по улице Полевая в селе Кабанск. Увидев огонь, хозяин жилища, его жена и маленький ребёнок эвакуировались через окно. Пострадавших нет.
Утром в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии горел курятник, где в результате пожара погибло 20 пернатых обитателей.