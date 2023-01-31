Пожар произошёл в Баунтовском районе
Утром 31 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сгорел курятник. О пожаре сообщила местная жительница, живущая по соседству.
Когда пожарные прибыли, каркасное строение было полностью охвачено огнём. Произошло разрушение конструкций.
- Помещение использовалось для содержания домашних птиц. В результате пожара погибло 20 куриц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в курятнике, вызванное одновременным включением в сеть сразу нескольких мощных электрообогревателей.
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
Происшествия, Фото:
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