В Бурятии заживо сгорели 20 куриц

Пожар произошёл в Баунтовском районе



Утром 31 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сгорел курятник. О пожаре сообщила местная жительница, живущая по соседству.



Когда пожарные прибыли, каркасное строение было полностью охвачено огнём. Произошло разрушение конструкций.



- Помещение использовалось для содержания домашних птиц. В результате пожара погибло 20 куриц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в курятнике, вызванное одновременным включением в сеть сразу нескольких мощных электрообогревателей.



