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В Бурятии заживо сгорели 20 куриц

В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Баунтовском районе

Утром 31 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сгорел курятник. О пожаре сообщила местная жительница, живущая по соседству.

Когда пожарные прибыли, каркасное строение было полностью охвачено огнём. Произошло разрушение конструкций.

- Помещение использовалось для содержания домашних птиц. В результате пожара погибло 20 куриц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в курятнике, вызванное одновременным включением в сеть сразу нескольких мощных электрообогревателей.

пожар птицы

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