Мужчина взял с «чёрного» лесоруба более двух миллионов рублей, но не стал ему помогать
В Иркутской области суд признал адвоката виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено в 2020 году по материалам УФСБ.
- Следствием и судом установлено, что адвокат, представляя интересы фигуранта уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений, ввёл его в заблуждение, а также его родственников. Он пообещал, что решит вопрос об избрании ему более мягкой меры пресечения, а в дальнейшем и вовсе, что уголовное дело будет прекращено сотрудниками полиции. За это адвокат получил чуть более двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Однако никаких вопросов в пользу обвиняемого адвокат так и не решил.
Мужчину задержали следователи следственного комитета и сотрудники УФСБ в конце декабря 2020 года. В его кабинете провели обыск, изъяли электронные носители информации.
Суд назначил ему пять лет в колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года.
В Иркутской области адвоката-афериста отправили за решётку
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