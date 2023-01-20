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В Иркутской области адвоката-афериста отправили за решётку

Происшествия, 
Мужчина взял с «чёрного» лесоруба более двух миллионов рублей, но не стал ему помогать

В Иркутской области суд признал адвоката виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено в 2020 году по материалам УФСБ.

- Следствием и судом установлено, что адвокат, представляя интересы фигуранта уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений, ввёл его в заблуждение, а также его родственников. Он пообещал, что решит вопрос об избрании ему более мягкой меры пресечения, а в дальнейшем и вовсе, что уголовное дело будет прекращено сотрудниками полиции. За это адвокат получил чуть более двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Однако никаких вопросов в пользу обвиняемого адвокат так и не решил.

Мужчину задержали следователи следственного комитета и сотрудники УФСБ в конце декабря 2020 года. В его кабинете провели обыск, изъяли электронные носители информации.

Суд назначил ему пять лет в колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года. 
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