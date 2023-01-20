В Иркутской области назвали пять главных причин смерти на дорогах









За прошедший год в Иркутской области зарегистрировано свыше 2300 дорожно-транспортных происшествий, в которых 280 человек погибли и 2927 пострадали.Рейтинг причин ДТП возглавляют:– Нарушение правил обгона - погибли свыше 70 человек, 376 человек получили травмы;– Неправильный выбор скорости - 59 человек погибли, 440 получили травмы;– Нарушение правил пересечения проезжей части пешеходами - погибли 43 человека, свыше 250 получили травмы;– Нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями - погибли 22 пешехода, свыше 400 человек получили травмы;– Нарушение правил проезда перекрёстков - погибли 10 человек, около 400 ранено.Одной из самых главных сопутствующих причин возникновения автоаварий остаётся нетрезвое вождение. Так, с участием пьяных водителей зарегистрировано 317 ДТП, в которых 100 человек погибли и 429 получили травм различной степени тяжести.На втором месте из сопутствующих причин расположилось управление транспортными средствами лицами, не имеющими или лишёнными такого права. С участием таких автолюбителей зарегистрировано 423 происшествия, в которых 61 человек погиб и 550 пострадали.Полицейские призывают учиться на чужих ошибках, а также ни в коем случае не допускать даже малозначительные нарушения ПДД. Важно знать, что эти причины автоаварий остаются неизменными из года в год, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.