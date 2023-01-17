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В Иркутске произошёл пожар в торговом центре

Происшествия, 
Было сильное задымление

Утром 17 января в Иркутске на улице Улан-Баторская произошёл пожар в торговом центре «МИГ».

- Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города в 09:18. На момент прибытия первого подразделения горели стеллажи в цокольном помещении, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Изначально из здания были эвакуированы 53 человека. Позже пожарные вывели ещё одного человека.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горящие стеллажи привели к сильному задымлению.

В 09:50 пожарные сообщили о ликвидации открытого горения.

Пострадавших нет.
пожар

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