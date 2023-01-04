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В новогоднюю ночь в Бурятии насмерть сбили 48-летнюю женщину

В новогоднюю ночь в Бурятии насмерть сбили 48-летнюю женщину
Происшествия,  Фото:ГИБДД по Бурятии
После наезда виновник ДТП скрылся

За четыре дня, с 31 декабря по 3 января, в Бурятии выявили 1151 нарушение ПДД и задержали 80 нетрезвых водителей. Из них 12 отказались от освидетельствования на состояние опьянения, а ещё 15 попались на пьяной езде повторно.

Всего за это время на дорогах республики зафиксировали 83 аварии с механическими повреждениями. В 8 ДТП травмы получили 10 человек, ещё двое погибли.

Одна такая смертельная авария произошла в новогоднюю ночь на улице Рукавишникова в Кяхте. Около 04:30 водитель автомобиля Nissan сбил 48-летнюю женщину. Случилось всё вне зоны пешеходного перехода.

После мужчина скрылся с места ДТП. Пешеход скончалась от полученных травм. Автомобилиста, совершившего смертельный наезд, уже установили – им оказался 62-летний местный житель, рассказали в республиканском управлении ГИБДД.

смерть ДТП Кяхта

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