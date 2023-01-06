На теле погибшего множество телесных повреждений
В декабре прошлого года в Иркутской области работник золотодобывающего предприятия выполнял подземные работы на месторождении. Спустя некоторое время мужчину обнаружили без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть 29-летнего потерпевшего наступила в результате внутренней травмы грудной клетки. На теле обнаружены множественные телесные повреждения, в том числе закрытая травма груди с разрывами сердца и лёгких, переломы рёбер.
- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается необходимая документация, в том числе по охране труда и промышленной безопасности, допрашивается руководство и работники предприятия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего
Происшествия, Фото:
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