В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего

Происшествия, Фото: из архива

На теле погибшего множество телесных повреждений



В декабре прошлого года в Иркутской области работник золотодобывающего предприятия выполнял подземные работы на месторождении. Спустя некоторое время мужчину обнаружили без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть 29-летнего потерпевшего наступила в результате внутренней травмы грудной клетки. На теле обнаружены множественные телесные повреждения, в том числе закрытая травма груди с разрывами сердца и лёгких, переломы рёбер.



- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается необходимая документация, в том числе по охране труда и промышленной безопасности, допрашивается руководство и работники предприятия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

