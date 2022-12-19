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Житель Иркутской области выкрал кошелёк у спящего пассажира электрички

Житель Иркутской области выкрал кошелёк у спящего пассажира электрички
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчину задержали транспортные полицейские

В транспортную полицию в Иркутской области обратился 44-летний житель Нижнеилимского района с заявлением о краже портмоне. Он рассказал, что лишился банковской карты и 23 тысяч рублей, когда ехал на пригородном электропоезде сообщением «Коршуниха-Ангарская – Вихоревка».

Вскоре транспортные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Железногорска-Илимский, который также был пассажиром электрички. Мужчина свою вину признал. Он рассказал, что в вагоне увидев спящего знакомого, захотел его обокрасть.

- Воспользовавшись этим обстоятельством, подозреваемый похитил из заднего кармана брюк потерпевшего портмоне и скрылся. Внутри сумки оказались банковская карта, которой мужчина не воспользовался, и 23 тысяч рублей, часть из которых он потратил на личные нужны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» - по этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Банковская карта, и оставшиеся 17 тысяч рублей были возвращены владельцу.
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