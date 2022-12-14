14 декабря

13 декабря

Популярное

Пенсионерку из Иркутской области «развели» на миллион рублей

Пенсионерку из Иркутской области «развели» на миллион рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина лишилась и своих, и кредитных денег

В Иркутской области пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1 млн рублей. Жительница Усть-Кута «спасала» деньги, а в итоге осталась без собственных накоплений и кредитных денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Женщине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником единого портала государственных услуг. В телефонном разговоре мужчина сообщил о несанкционированном входе на её личную страницу, в связи с чем произошла утечка персональных данных. В итоге напуганной пенсионерке сообщили, что мошенники пытаются снять с её банковского счета деньги, и чтобы их сохранить, ей необходимо перевести их на «безопасный счёт».

Следуя инструкциям аферистов, она выполнила все операции и перевела мошенникам свыше 450 тысяч рублей.

На следующий день 51-летней женщине вновь поступил телефонный звонок якобы от сотрудника банка. Он сообщил о попытке неизвестными оформить кредит на её имя, и пока деньги не перевели – их нужно спасать. Для этого мошенники потребовали взять другой кредит и перечислить финансы на «защищённый счёт».

- Потом путём этого психологического давления, мягко, меня заставили оформить накопительный вклад. Якобы, третье лицо с другого банка оформило на меня накопительный кредит около 700 тысяч рублей, и что мне нужно со своей стороны взять и погасить тот кредит, который якобы на меня уже оформлен. Чтобы на мне ничего не «висело». Я послушала и оформила кредит, - рассказала доверчивая пенсионерка.

Кроме того, ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заверил, что занимается расследованием уголовного дела по выявлению мошенников, и потерпевшая не должна волноваться.

Доверившись мошенникам, она выполнила все требования звонивших и перевела им ещё порядка 700 тысяч рублей. Таким образом общая сумма ущерба составила 1 млн 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В горах Бурятии произошло землетрясение
В горах Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 14.12.2022
Его эпицентр находился в труднодоступной местности
Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов
Жителя Бурятии осудили за 13 хариусов
Происшествия, 14.12.2022
Ущерб превысил 24 тысячи рублей
Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда
Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда
Происшествия, 14.12.2022
Мужчину приговорили к обязательным работам
В Забайкалье поезд проехал на «красный»
В Забайкалье поезд проехал на «красный»
Происшествия, 14.12.2022
Проверку провела транспортная прокуратура
В Бурятии задержали браконьера с ружьём
В Бурятии задержали браконьера с ружьём
Происшествия, 14.12.2022
Мужчину поймали во время незаконной охоты
В Бурятии сгорел Nissan Cube
В Бурятии сгорел Nissan Cube
Происшествия, 14.12.2022
Машина загорелась, когда хозяйка поставила её на обогрев
В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков
В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков
Происшествия, 14.12.2022
В предновогодней суете подделку легко не заметить 
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия, 14.12.2022
Наезд произошёл на улице Смолина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^