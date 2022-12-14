Пенсионерку из Иркутской области «развели» на миллион рублей









Женщине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником единого портала государственных услуг. В телефонном разговоре мужчина сообщил о несанкционированном входе на её личную страницу, в связи с чем произошла утечка персональных данных. В итоге напуганной пенсионерке сообщили, что мошенники пытаются снять с её банковского счета деньги, и чтобы их сохранить, ей необходимо перевести их на «безопасный счёт».



Следуя инструкциям аферистов, она выполнила все операции и перевела мошенникам свыше 450 тысяч рублей.



На следующий день 51-летней женщине вновь поступил телефонный звонок якобы от сотрудника банка. Он сообщил о попытке неизвестными оформить кредит на её имя, и пока деньги не перевели – их нужно спасать. Для этого мошенники потребовали взять другой кредит и перечислить финансы на «защищённый счёт».



- Потом путём этого психологического давления, мягко, меня заставили оформить накопительный вклад. Якобы, третье лицо с другого банка оформило на меня накопительный кредит около 700 тысяч рублей, и что мне нужно со своей стороны взять и погасить тот кредит, который якобы на меня уже оформлен. Чтобы на мне ничего не «висело». Я послушала и оформила кредит, - рассказала доверчивая пенсионерка.



Кроме того, ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заверил, что занимается расследованием уголовного дела по выявлению мошенников, и потерпевшая не должна волноваться.



Доверившись мошенникам, она выполнила все требования звонивших и перевела им ещё порядка 700 тысяч рублей. Таким образом общая сумма ущерба составила 1 млн 150 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».



В Иркутской области пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1 млн рублей. Жительница Усть-Кута «спасала» деньги, а в итоге осталась без собственных накоплений и кредитных денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.