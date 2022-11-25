В Улан-Удэ контрактник выманил у сослуживцев 2,2 млн

Мужчина предстал перед судом
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего военнослужащего, проходившего службу по контракту.
В ноябре 2015 года, будучи прикомандированным к отделению кадров воинской части и осуществляя подготовку проекта приказа о выплате военнослужащим дополнительного материального стимулирования за год, мужчина обманул военнослужащих. Он пообещал им за деньги помочь в получении дополнительного материального стимулирования в повышенном размере. Те поверили ему, надеясь на такую возможность.
Таким образом мужчина обманом присвоил деньги 68 военнослужащих на общую сумму 2 263 500 рублей. Их он потратил по своему усмотрению.
Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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