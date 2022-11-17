По предварительной версии, произошёл перегрев тормозной системы
Утром 17 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» неподалёку от села Владимир в Заларинском районе Иркутской области загорелась фура. Она следовала из Иркутска в Новосибирск.
- По предварительным данным, 53-летний водитель при спуске с горы допустил перегрев тормозной системы автомобиля, в результате чего большегруз загорелся. Мужчина не пострадал. В дальнейшем возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.
Инспекторы дорожно-патрульной службы находятся на месте происшествия, обеспечивают безопасность дорожного движения. Ограничений движения на участке дороги нет.
На трассе в Иркутской области загорелась фура
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