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На трассе в Иркутской области загорелась фура

Происшествия, 
По предварительной версии, произошёл перегрев тормозной системы

Утром 17 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» неподалёку от села Владимир в Заларинском районе Иркутской области загорелась фура. Она следовала из Иркутска в Новосибирск.

- По предварительным данным, 53-летний водитель при спуске с горы допустил перегрев тормозной системы автомобиля, в результате чего большегруз загорелся. Мужчина не пострадал. В дальнейшем возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.

Инспекторы дорожно-патрульной службы находятся на месте происшествия, обеспечивают безопасность дорожного движения. Ограничений движения на участке дороги нет.


пожар

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