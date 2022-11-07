В Бурятии за два дня опрокинулись три автомобиля

В прошедшие праздничные выходные в Бурятии был зафиксирован всплеск ДТП. Всего за три дня произошло 50 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе девять ДТП с пострадавшими. Четыре человека погибли, травмы получили 14, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Так, только аварий с перевернувшимися автомобилями было три.
В пятницу, 4 ноября, авария произошла ранним утром, в 6:30, в Хоринском районе. 52-летний мужчина за рулём «Форда» в 10 километрах от села Хоринск съехал с дороги и опрокинул авто. Водитель с травмами был госпитализирован в больницу.
Через час в Селенгинском районе произошло ДТП на 110 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта. 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» также съехала с дороги. Её машина опрокинулась.
Травмы получила 41-летняя пассажирка, которая была доставлена в больницу.
В субботу, 5 ноября, похожее ДТП произошло в Прибайкальском районе. В 11 часов дня в двух километрах от села Югово опрокинулся автомобиль «Хонда Мобилио», которым управлял 57-летний водитель. Авария случилась в неблагоприятных дорожных условиях, отметили в Госавтоинспекции.
В результате пострадали две пассажирки, 51 года и 57 лет. Они были госпитализированы.
Также в субботу в Прибайкальском районе на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян произошло ДТП с Mitsubishi Pajero. В двух километрах от села Гурулёво 34-летний водитель внедорожника съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.
Травмы получил 29-летний пассажир.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные произошли два смертельных ДТП. В Прибайкальском районе в столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто. В Кяхтинском районе на неосвещённом участке дороги вечером был насмерть сбит 50-летний пешеход.