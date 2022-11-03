В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать

В Бурятии раскрыли убийство молодой женщины, продавщицы магазина.
Как сообщал «Байкал-Daily», зверское преступление произошло 31 октября в селе Старый Онохой Заиграевского района. Неизвестный покупатель нанёс несколько ножевых ранений продавщице ради того, чтобы украсть выпивку. 33-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Произошедшее шокировало местных жителей, ведь без матери остались трое маленьких детей. Близкие и знакомые погибшей женщины до сих пор не могут поверить в случившееся. «Олечка, добрый, светлый человек», «Просто не верится, что Олечки больше нет. За что?», «Дорогая наша, всеми любима, вежлива, хорошая, мы тебя не забудем», - оставляют они слова соболезнования.
Подозреваемого задержали спустя два дня после трагедии.
- В течение двух дней были опрошены и допрошены все жители села. Удалось установить, что недавно в селе появился новый человек, который после непродолжительного пребывания исчез сразу в день происшествия. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек, у которого в Старом Онохое ранее проживала мать. В ходе розыска удалось установить его местонахождение и произвести задержание, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сперва подозреваемый пытался скрыться в Улан-Удэ, где снял гостиничный номер. А на следующий день он направился в Иволгинский район, там его и нашли сотрудники уголовного розыска, сообщили в МВД по Бурятии. В пригороде молодой человек снял дом, где жил с 16-летней подругой. Вдвоём они пропивали украденные деньги. В доме изъяли сумку убитой женщины, её украшения и банковские карты, а также одну бутылку коньяка из магазина. Из торговой точки убийца украл 24 тысячи рублей, но к моменту задержания большую часть денег он потратил.
Следователи восстановили ход событий. Установлено, что молодой человек 24 октября приехал в село Старый Онохой, где стал жить в доме покойной матери. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин смешанных товаров, он узнал, что там работает лишь одна продавщица. Также покупатель заметил, где хранится выручка.
31 октября он замыслил разбойное нападение. Взял с собой складной нож, пришёл в магазин и, выждав момент, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней. Напал со спины и нанёс множество ударов по различным частям тела.
Продавщица в этот момент как раз разговаривала по телефону с напарницей и успела крикнуть ей о нападении. После этого убийца украл из магазина почти 28 тысяч рублей, пять бутылок коньяка, а также дамскую сумку потерпевшей с её личными вещами, кошельком и банковскими картам.
На допросе молодой человек дал подробные показания о расправе.
- Зашёл в магазин, ножик в руке уже был. Она закричала, ударил ножом несколько раз. Зашёл с целью украсть деньги, - рассказал задержанный.
- Из магазина что похитили? – спросил следователь.
- Из магазина похитил коньяк, сок, сигареты, деньги и сумочку.
На вопрос следователя, раскаивается ли он, ответил утвердительно.
Задержанному предъявлены обвинения по статьям «Убийство, сопряжённое с разбоем» и «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.