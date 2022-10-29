В Бурятии мать успела вывести детей из горящего дома

Пожар произошёл ночью
Ночью 27 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома в селе Торы Тункинского района. К месту пожара выехали боевые расчёты пожарных частей №45, №46 и №83 10-го Тункинского отряда ГПС.
Жительница дома в момент возгорания находилась в квартире с двумя детьми и собиралась спать. В это время заморгал свет, женщина решила посмотреть на веранде распределительную коробку. Как только она открыла дверь, то увидела чёрный дым, тут же закрыла дверь и вместе с детьми эвакуировалась через окно в безопасное место до прибытия пожарных. Уже на улице она увидела огонь над входной дверью.
- На момент прибытия пожарных, установлено возгорание жилого бревенчатого дома. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 116 минут. Задействовали шестеро пожарных и три единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара дом площадью 54 квадратных метра полностью уничтожен огнём.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Жительница с детьми будет проживать у родственников.
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Происшествия, Фото:
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