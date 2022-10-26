В Улан-Удэ экстремиста посадили за осквернение могилы ветерана

На суде оба обвиняемых признали свою вину
26 октября Верховный суд Бурятии вынес приговор двум улан-удэнцам, которые осквернили могилу ветерана. Один из них отделался условным сроком, а второй отправится за решётку.
Молодые люди признаны виновными сразу по трём статьям УК: «Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, совершённое группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти и вражды», «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц по предварительному сговору» и «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Как сообщал «Байкал-Daily», акт вандализма произошёл на кладбище в микрорайоне Горького 28 марта. Следствие установило, что один из молодых людей уже длительное время придерживается экстремистских взглядов и идей. В тот день, придя на кладбище с другом, он увидел могилу ветерана Великой Отечественной войны. На памятнике была фотография умершего фронтовика, а также символы воинской славы России.
Могилу приятели исписали оскорбительными, а также экстремистскими надписями. Использовали при этом маркер.
Вскоре осквернение обнаружили родственники ветерана, пришедшие на его могилу. Они и обратились в полицию. Выйти на след вандалов удалось быстро, так как зачинщик уже привлекался к административной ответственности за правонарушение экстремистского характера.
На суде подсудимые, согласившись с предъявленным обвинением, вину полностью признали. Они поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
- По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, одному из осуждённых назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, включая Интернет, на срок три года. Второму осуждённому назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, включая Интернет на три года, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Улан-Удэ экстремиста посадили за осквернение могилы ветерана
Происшествия, Фото:
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