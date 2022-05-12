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Двое улан-удэнцев осквернили могилу

Двое улан-удэнцев осквернили могилу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодые люди нанесли на надгробный памятник оскорбительные надписи

3 мая в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась женщина, которое обнаружила осквернение могилы своего родственника, умершего в 1977 году. На надгробном памятнике неизвестные маркером нанесли оскорбительные надписи.

Расследованием дела занимались сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Бурятии. Они установили и задержали подозреваемых – двух улан-удэнцев в возрасте 21 и 23 лет.

- Установлено, что молодые люди распивали спиртное на кладбище возле могилы родственницы одного из них. Пройдя некоторое расстояние, они увидели могилу и нанесли оскорбительные и запрещённые надписи на надгробный памятник, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения, совершённое группой лиц».

На допросе в полиции молодые люди признали свою вину. 

- В апреле распивал спиртные напитки и нанёс надписи на надгробные памятники. Я признаю свою вину, раскаиваюсь, и такого больше не повторится, - сказал один из задержанных.

- В апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, я разукрасил могилу и нанёс оскорбительные надписи. Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь, впредь такого повторять не буду, - пообещал второй задержанный.



Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ один из подозреваемых заключен под стражу. Другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году было возбуждено уголовное дело по такой же статье в Джидинском районе. Несколько подростков разгромили около 50 могил в Петропавловке
кладбище осквернение могилы

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