В Улан-Удэ устроили погоню за пьяным водителем-туристом



В ходе непродолжительной погони сотрудникам ГИБДД удалось остановить машину. За рулём оказался 48-летний мужчина, который едва ворочал языком. Он заявил, что «не заметил», как его просили остановиться автоинспекторы.







Результат освидетельствования водителя на алкоголь составил 1.24 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 статье 12.8 КоАП «Ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Автомобиль помещён на штрафстоянку.



Как выяснилось, мужчина – житель Красноярского края. В Бурятию он приехал на отдых.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 31 июля в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, чья машина застряла на трамвайных путях. Мужчина вёл себя неадекватно, пытался убежать от сотрудников ГИБДД, матерился и хватал автоинспекторов за форму. Когда его заковали в наручники,



В начале августе на Ольхоне у священной горы Шаманка произошёл инцидент с пьяным водителем. Он плевался в автоинспекторов, несколько раз ударил их, а такж





Результат освидетельствования водителя на алкоголь составил 1.24 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 статье 12.8 КоАП «Ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Автомобиль помещён на штрафстоянку.Как выяснилось, мужчина – житель Красноярского края. В Бурятию он приехал на отдых.Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 31 июля в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, чья машина застряла на трамвайных путях. Мужчина вёл себя неадекватно, пытался убежать от сотрудников ГИБДД, матерился и хватал автоинспекторов за форму. Когда его заковали в наручники, начал биться головой о приборную панель служебного транспорта В начале августе на Ольхоне у священной горы Шаманка произошёл инцидент с пьяным водителем. Он плевался в автоинспекторов, несколько раз ударил их, а такж е требовал, чтобы сотрудники «сбегали купить виски и колу»

В Улан-Удэ благодаря неравнодушным горожанам задержали пьяного водителя, рассказали в МВД по Бурятии.Утром 25 августа в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок от бдительных горожан. Звонившие сообщили, что по улице Иволгинская по направлению к центру города движется автомобиль Toyota Avensis, водитель которого, по всей видимости, пьян.Вскоре автомобиль сотрудники ГИБДД заметили на улице Борсоева и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться.