В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов через гараж







В отношении нетрезвого водителя составлено несколько административных материалов – как за нарушение правил дорожного движения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 октября в Улан-Удэ благодаря бдительным очевидцам





В отношении нетрезвого водителя составлено несколько административных материалов – как за нарушение правил дорожного движения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 октября в Улан-Удэ благодаря бдительным очевидцам задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем Hyundai . Она также всячески возмущалась и требовала отпустить её домой к детям. При этом происходящее её почему-то сильно веселило.

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться пьяного водителя, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Это произошло ночью 5 октября. На улице Николая Петрова водитель автомобиля «Киа», нарушив ПДД, не выполнил требование об остановке и продолжил движение. Он пытался скрыться от экипажа ДПС. Автомобилист превышал скорость и допускал опасные выезды на полосу встречного движения.На улице Крамского, подъезжая к своему дому, он открыл автоматические ворота гаража. Водитель пытался скрыться от полицейских бегством во двор, но был задержан.Установлено, что за рулём иномарки находился 41-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования гражданина составил 1.10 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора мужчина не согласился и отказался подписывать административный протокол. На предложение сотрудников ГИБДД проехать в наркологический диспансер он также ответил отказом.Кроме того, он вообще был возмущён своим задержанием.- Я нормальный, я адекватный. Я, что, бухой в хлам? Я людей сбиваю? – заявил он автоинспекторам.- Ну, нарисуйте мне штраф. Ну заплачу я его, - добавил он.