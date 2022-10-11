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В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов через гараж

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов через гараж
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
После задержания мужчина был крайне недоволен

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться пьяного водителя, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Это произошло ночью 5 октября. На улице Николая Петрова водитель автомобиля «Киа», нарушив ПДД, не выполнил требование об остановке и продолжил движение. Он пытался скрыться от экипажа ДПС. Автомобилист превышал скорость и допускал опасные выезды на полосу встречного движения.

На улице Крамского, подъезжая к своему дому, он открыл автоматические ворота гаража. Водитель пытался скрыться от полицейских бегством во двор, но был задержан.

Установлено, что за рулём иномарки находился 41-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования гражданина составил 1.10 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора мужчина не согласился и отказался подписывать административный протокол. На предложение сотрудников ГИБДД проехать в наркологический диспансер он также ответил отказом.

Кроме того, он вообще был возмущён своим задержанием.

- Я нормальный, я адекватный. Я, что, бухой в хлам? Я людей сбиваю? – заявил он автоинспекторам.

- Ну, нарисуйте мне штраф. Ну заплачу я его, - добавил он.

 
В отношении нетрезвого водителя составлено несколько административных материалов – как за нарушение правил дорожного движения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 октября в Улан-Удэ благодаря бдительным очевидцам задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем Hyundai. Она также всячески возмущалась и требовала отпустить её домой к детям. При этом происходящее её почему-то сильно веселило.


водители алкогольное опьянение

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