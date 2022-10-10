В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании







От прохождения освидетельствования автоледи отказалась. В отношении горожанки был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП.



Госавтоинспекция Бурятии поблагодарила бдительных граждан, своевременно сообщивших в полицию о пьяном водителе.



Вечером 6 октября в дежурную часть Госавтоинспекции в Улан-Удэ позвонили бдительные горожане. Они сообщили, что от магазина в Зеленхозе отъезжает автомобиль Hyundai, а женщина, которая сидит за рулём, явно пьяная.Для отработки сообщения на место был направлен находящийся неподалёку экипаж ДПС.Автоинспекторы остановили иномарку, за рулём которой находилась 43-летняя женщина. От неё исходил запах алкоголя, а внешний вид говорил о том, что она пьяна.При этом женщина всячески возмущалась и требовала отпустить её, напирая, что её ждут дети.- У меня дети дома сидят! Двое! Ни с кем! - возмущалась женщина.- Зачем вы поехали в состоянии алкогольного опьянения? - спокойно спросил автоинспектор.- Где вы видели состояние алкогольного опьянения? – возражала женщина, после чего начала заливисто хохотать.