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В Улан-Удэ пьяная компания, возомнившая себе бандой угонщиков, потерпела фиаско

В Улан-Удэ пьяная компания, возомнившая себе бандой угонщиков, потерпела фиаско
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Инцидент произошёл в такси

Сотрудникам Росгвардии, находящимся на патрулировании Советского района Улан-Удэ, поступила информация о попытке угона автомобиля такси его же пассажирами.

Уже через несколько минут росгвардейцы были на месте происшествия по улице Куйбышева, где заприметили группу людей возле автомобиля такси. Вмешавшись в конфликт, сотрудники Росгвардии задержали двух парней и двух девушек. Все они были пьяны.

Ранее судимый 19-летний житель Улан-Удэ находящийся в пьяной компании, после задержания не смог внятно объяснить причины попытки угона автомобиля.

Как выяснилось, получив от таксиста отказ вести пьяную компанию, парень вытащил ключ из замка зажигания автомобиля.

- Дальнейшее разбирательство продолжилось в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия угон

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