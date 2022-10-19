Инцидент произошёл в такси
Сотрудникам Росгвардии, находящимся на патрулировании Советского района Улан-Удэ, поступила информация о попытке угона автомобиля такси его же пассажирами.
Уже через несколько минут росгвардейцы были на месте происшествия по улице Куйбышева, где заприметили группу людей возле автомобиля такси. Вмешавшись в конфликт, сотрудники Росгвардии задержали двух парней и двух девушек. Все они были пьяны.
Ранее судимый 19-летний житель Улан-Удэ находящийся в пьяной компании, после задержания не смог внятно объяснить причины попытки угона автомобиля.
Как выяснилось, получив от таксиста отказ вести пьяную компанию, парень вытащил ключ из замка зажигания автомобиля.
- Дальнейшее разбирательство продолжилось в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ пьяная компания, возомнившая себе бандой угонщиков, потерпела фиаско
Происшествия, Фото:
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