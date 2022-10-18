Трагедия произошла в «Солнечной башне»
Как стало известно «Байкал-Daily», вечером 17 октября в Улан-Удэ девушка погибла, выпав с 16 этажа высотки. Несчастный случай произошёл в жилом комплексе «Солнечная башня» на бульваре Карла Маркса.
Девушка скончалась на месте.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.
В Улан-Удэ девушка погибла при падении с 16 этажа
Происшествия, Фото:
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