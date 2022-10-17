В Бурятии в горящем доме мужчина получил ожоги 30% тела













15 октября на улице Кирова в селе Иволгинск в Бурятии сгорел частный дом. Ожоги и отравление угарным газом получил владелец дома.- Когда пожарные прибыли к месту вызова, дом горел изнутри, веранда была полностью охвачена огнём. В момент пожара в доме находилось четверо жильцов. Хозяин дома проснулся первым и разбудил остальных. Все четверо эвакуировались в безопасное место до прибытия пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Однако хозяин жилья получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в БСМП в Улан-Удэ. Врачи диагностировали отравление угарным газом, ожоги лица, шеи, рук, спины, грудной клетки I-II степени на общей площади 30%.В тушении приняли участие шестеро пожарных и две автоцистерны. Для ликвидации открытого огня на площади 57 квадратных метров понадобилось 38 минут.В результате пожара дом выгорел изнутри, частично обрушилась крыша, веранда сгорела полностью. Теперь дом для проживания не пригоден. Администрация Иволгинского района принимает меры по расселению людей, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке.