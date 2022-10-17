В Бурятии в горящем доме мужчина получил ожоги 30% тела

15 октября на улице Кирова в селе Иволгинск в Бурятии сгорел частный дом. Ожоги и отравление угарным газом получил владелец дома.
- Когда пожарные прибыли к месту вызова, дом горел изнутри, веранда была полностью охвачена огнём. В момент пожара в доме находилось четверо жильцов. Хозяин дома проснулся первым и разбудил остальных. Все четверо эвакуировались в безопасное место до прибытия пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Однако хозяин жилья получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в БСМП в Улан-Удэ. Врачи диагностировали отравление угарным газом, ожоги лица, шеи, рук, спины, грудной клетки I-II степени на общей площади 30%.
В тушении приняли участие шестеро пожарных и две автоцистерны. Для ликвидации открытого огня на площади 57 квадратных метров понадобилось 38 минут.
В результате пожара дом выгорел изнутри, частично обрушилась крыша, веранда сгорела полностью. Теперь дом для проживания не пригоден. Администрация Иволгинского района принимает меры по расселению людей, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке.